Era posizionata a pochi metri dal seggiolone della piccola che si è ribaltato a causa dello scoppio

Una bombola di gas gpl è esplosa sul balcone di un'abitazione a pochi metri dal seggiolone su cui sedeva la figlia di un anno, rimasta illesa, dei proprietari dell'appartamento. Il fatto è accaduto nella frazione Schiavonea di Corigliano Calabro. Nessuna conseguenza anche per i genitori della bimba.

Il seggiolone occupato dalla piccola, a causa della deflagrazione, si è però ribaltato. La bimba, in lacrime per il forte spavento, è stata soccorsa e visitata dai medici del 118 che l'hanno accompagnata in ospedale. Da ulteriori accertamenti è emerso che non ha riportato lesioni di alcun genere.

La bombola, esplosa per cause in corso di accertamento, era collegata con un tubo alla cucina dell'appartamento, al secondo piano di una palazzina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.