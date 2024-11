Incidente per l'imputato del processo 'Ndrangheta stragista, che si presenta in udienza con evidenti difficoltà di parola dopo il pesante colpo alla mandibola

L’udienza del processo ‘Ndrangheta stragista salta per una impossibilità sopravvenuta del pubblico ministero, ma la mattinata odierna consegna comunque un aspetto particolare riguardante il boss Giuseppe Graviano (in foto). Pochi giorni fa, infatti, la caffettiera utilizzata dall’uomo è letteralmente esplosa, colpendo Graviano alla mandibola e provocando seri problemi, tanto che il boss si è presentato con un certo ritardo in udienza ed ha mostrato chiari segni di difficoltà anche a poter articolare correttamente le parole.

Con un evidente gonfiore desumibile dal tono, Graviano ha spiegato che è ancora in attesa della visita specialistica da parte del dentista, così da poter porre rimedio all’incidente occorso in cella. Visita che, a quanto pare, avverrà nella giornata di domani, motivo per il quale il processo inizierà alle 11, quando sarà sentito il pentito Tranchina.

Consolato Minniti