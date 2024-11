Il primo cittadino ha comunicato di essere in contatto con i presidi ospedalieri in cui sono ricoverate le vittime della deflagrazione

«La tragedia che si è verificata nella tarda serata di ieri nel quartiere Lampanaro colpisce profondamente tutta la comunità cittadina che si stringe al dolore delle famiglie». Lo dichiara Ugo Pugliese, sindaco di Crotone, in merito allo scoppio costato la vita a due persone.



«Allo stesso modo - dice - siamo tutti in apprensione e vicini ai feriti. Sono in contatto costante con le strutture sanitarie dove sono attualmente ricoverati per essere aggiornato sulle loro condizioni. Ieri sera, non appena appresa la notizia, sono stato sul luogo della tragedia e successivamente in ospedale, dove ho potuto personalmente constare come la macchina dei soccorsi si sia immediatamente messa in moto. Ringrazio i Vigili del Fuoco e tutti gli operatori - dice ancora il sindaco - che sono entrati subito efficacemente in azione così come le Forze dell'Ordine ed il personale medico ed ospedaliero. È un momento di grande dolore per la città».