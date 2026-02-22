Nella giornata di ieri, un’esplosione avvenuta all’interno di una palazzina di Catanzaro, a viale Isonzo, ha richiesto l’immediato intervento degli operatori dei Vigili del Fuoco, con la collaborazione delle pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

Tre persone, rimaste bloccate all’interno dell’edificio, sono state evacuate e messe in salvo grazie alla rapidità e al coordinamento delle pattuglie intervenute.

Nel video pubblicato oggi sui canali social della Questura di Catanzaro si ascoltano le comunicazioni originali: dall’altro lato della radio le voci degli operatori della Polizia di Stato che, con professionalità e sangue freddo, coordinano le fasi dell’intervento fino alla messa in sicurezza delle persone coinvolte.