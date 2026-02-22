Pubblicato sui canali social della Polizia di Stato il filmato che racconta l’intervento per evacuare tre persone rimaste bloccate nell’edificio interessato dalle fiamme
Nella giornata di ieri, un’esplosione avvenuta all’interno di una palazzina di Catanzaro, a viale Isonzo, ha richiesto l’immediato intervento degli operatori dei Vigili del Fuoco, con la collaborazione delle pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri.
Tre persone, rimaste bloccate all’interno dell’edificio, sono state evacuate e messe in salvo grazie alla rapidità e al coordinamento delle pattuglie intervenute.
Nel video pubblicato oggi sui canali social della Questura di Catanzaro si ascoltano le comunicazioni originali: dall’altro lato della radio le voci degli operatori della Polizia di Stato che, con professionalità e sangue freddo, coordinano le fasi dell’intervento fino alla messa in sicurezza delle persone coinvolte.