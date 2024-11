Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme dell'incendio. Cause precise in corso di accertamento

Un'esplosione si è verificata all'interno di una abitazione a Martelletto, in provincia di Catanzaro. Una persona rimasta ustionata è stata trasportata d’urgenza all’ospedale per le cure necessarie. Sul posto sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco della sede centrale, 15 unità con tre autobotti per tentare di sedare il rogo, conseguente all'esplosione. Ancora non sono chiare le cause all'origine dello scoppio, probabilmente una fuga di gas o l'esplosione di una bombola. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno eseguendo i rilievi del caso.