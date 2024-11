Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato subito dopo aver preso la borsa contenente il denaro

Una persona è stata arrestata in flagranza di reato a Sant'Agata del Bianco per estorsione dagli agenti del Commissariato di Ps di Siderno. L’arresto è stato fatto con l’ausilio di personale del Commissariato di Bovalino. Altre tre persone sono state denunciate per lo stesso reato. Vittima dell’estorsione è un medico di Siderno che si è vista recapitare messaggi sms con la richiesta di 35mila euro pena gravi conseguenze per l'incolumità propria e dei familiari.L'uomo è stato arrestato subito dopo aver preso la borsa contenente il denaro.