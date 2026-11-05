Associazione mafiosa ed estorsione sono le accuse contestate dalla Dda di Reggio Calabria a Carmelo Giuseppe Cartisano, 54 anni, ritenuto il presunto capo locale di Gallico, quartiere a nord della città dello Stretto. Cartisano, già condannato nel processo Gotha per partecipazione alla ’ndrangheta, è stato arrestato ieri dalla Squadra mobile, che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Cristina Foti su richiesta della Procura diretta da Giuseppe Borrelli. Secondo quanto riportato nel provvedimento cautelare, Cartisano avrebbe esercitato un "opprimente controllo del territorio" e avrebbe mantenuto la direzione dell'organizzazione mafiosa anche durante la detenzione. È stato invece posto ai domiciliari Antonino Bilardi, 39 anni, accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo l'ipotesi della Dda, insieme a Cartisano avrebbe costretto nel 2024 un organizzatore e finanziatore di un veglione di Capodanno a consegnare 700 euro e un blocchetto di biglietti di ingresso alla festa.

Gli investigatori contestano a Cartisano di avere assunto il controllo della cosca dopo l'arresto dei precedenti vertici, continuando a impartire ordini agli affiliati anche durante il periodo trascorso in carcere. Per i pm avrebbe inoltre gestito le attività estorsive, i rapporti con le altre cosche reggine e la distribuzione delle somme destinate al sostentamento dei detenuti e delle loro famiglie.

Le indagini avrebbero fatto emergere anche il controllo esercitato sulle attività economiche di Gallico, con richieste di denaro a commercianti e giostrai in occasione della festa patronale. Nell'inchiesta è indagata anche Olimpia Mihaela Petre, 39 anni, di origine romena, accusata di trasferimento fraudolento di valori. Secondo l'accusa, Cartisano le avrebbe intestato fittiziamente due mezzi di trasporto. Dello stesso reato è indagato anche Bilardi, al quale il presunto capo locale di Gallico avrebbe attribuito fittiziamente la titolarità di due imprese edili. I provvedimenti sono stati emessi nell'ambito delle indagini della Dda e le responsabilità degli indagati dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento.