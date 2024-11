L’uomo, considerato al vertice della ‘ndrina di Condofuri, è stato arrestato lo scorso marzo in Svizzera perché destinatario di un provvedimento di cattura internazionale emesso dalla Dda di Reggio

Verrà estradato oggi in Italia Francesco Nucera, arrestato lo scorso 8 marzo a Saas Grund, in Svizzera, perché destinatario di un provvedimento di cattura internazionale emesso dalla Dda di Reggio Calabria per associazione di tipo mafioso e riciclaggio. L’uomo è considerato esponente di vertice della 'ndrina di Condofuri, come il padre Antonio già estradato in Italia nei mesi scorsi, ed era latitante dal 2013.



L’indagine che ha portato all’arresto di Antonio e Francesco Nucera è stata condotta dagli uomini del Servizio centrale operativo e da quelli delle squadre mobili di Torino e Verbania, che da tempo indagavano sulle infiltrazioni della Ndrangheta nell’alto Piemonte. Secondo quanto emerso dalle indagini i due, che facevano parte di una rete operante in Svizzera, riciclavano e reimpiegavano i proventi della cosca.



L’uomo giungerà oggi all’aeroporto di Fiumicino e, una volta espletate le formalità dell’arresto, sarà associato presso la competente casa circondariale.