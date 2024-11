Il gip rigetta la richiesta l’istanza di scarcerazione per l’ex presidente della Sacal e per la responsabile dell'Ufficio legale e Affari generali

Rigettata la richiesta di revoca dell’arresto per l’ex presidente della Sacal, Massimo Colosimo, e Ester Michienzi, responsabile dell'Ufficio legale e Affari generali della Sacal. A deciderlo il Gip di Lamezia Terme. I due restano dunque ai domiciliari. Il Tribunale dei Riesame nei giorni scorsi aveva invece accolto la richiesta di revoca dell'ordinanza di custodia cautelare per l'ex direttore generale dell'aeroporto, Pierluigi Mancuso, che di fatto è tornato in libertà.