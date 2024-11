Un uomo è stato sorpreso dai Carabinieri in strada nonostante fosse sottoposto alla pena della detenzione domiciliare

I Carabinieri della locale Stazione di Gioia Tauro, nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, De Gori Giuseppe, 72 anni, già noto alle forze dell’ordine, in quanto responsabile del reato di evasione.

In particolare i militari, nel transitare in auto lungo la Strada Statale 18 di Gioia Tauro, hanno sorpreso l’uomo mentre si trovava sulla via intento a raccogliere oggetti vari dal manto stradale, nonostante fosse sottoposto alla pena della detenzione domiciliare presso la sua abitazione.

L’arrestato, al termine degli adempimenti di rito, è stato posto in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa della convalida.