Il professionista avrebbe omesso di dichiarare redditi per quattro anni, dal 2010 al 2014. Nascosti al fisco redditi per oltre 420mila euro

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone, nell'ambito dell'attività istituzionale volta alla tutela delle entrate pubbliche, ha recentemente ultimato una verifica fiscale nei confronti di un professionista operante nel settore della medicina di base nel circondario crotonese.



Il medico di base, oltre a non aver istituito e tenuto alcun impianto contabile, ha omesso la presentazione delle dichiarazioni annuali per gli anni dal 2010 al 2014.

La meticolosa attività ispettiva condotta dalle Fiamme Gialle, attraverso la puntuale ricostruzione del reddito complessivo conseguito dal professionista, ha permesso di constatare una rilevante evasione fiscale, per oltre 420.000 euro, a fronte dei quali si è determinato un mancato versamento di imposte dirette per oltre 125.000 euro e indirette (IVA) per oltre 6.500 euro.

L'esito dell'attività è stato segnalato all'Agenzia delle Entrate unitamente all' adozione delle misure cautelari reali a garanzia del credito erariale.