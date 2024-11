Le fiamme gialle, grazie all'analisi dei flussi finanziari che hanno interessato i conti correnti della società, hanno accertato che l'azienda per quattro anni non avrebbe presentato dichiarazioni fiscali

I finanzieri di Catanzaro, nei giorni scorsi, a conclusione di una verifica fiscale eseguita nei confronti di un'impresa operante nell'area soveratese, hanno scoperto un'evasione fiscale per oltre 4.600.000 euro. L’attività eseguita dalle fiamme gialle avrebbe consentito di accertare che l’azienda, per ben quattro anni, non avrebbe presentato le dichiarazioni fiscali, risultando pertanto come evasore totale. La ricostruzione del suo effettivo giro d’affari è stata effettuata grazie ad una approfondita indagine su numerosa documentazione contabile ed extracontabile acquisita nel corso dell’ispezione e attraverso l’analisi dei flussi finanziari che hanno interessato i conti correnti riconducibili alla stessa società. Nel corso delle operazioni ispettive, i finanzieri hanno eseguito inoltre diversi controlli incrociati nei confronti di soggetti economici che hanno intrattenuto rapporti commerciali con l’azienda, individuati anche attraverso l’aiuto delle banche dati in uso al Corpo.