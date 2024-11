Pubblicata sull’ Albo Pretorio del comune di Cosenza la determina del dirigente del settore infrastrutture, Francesco Converso, di approvazione del progetto esecutivo di demolizione dell’ex Hotel Jolly. L’intervento riguarderà soltanto gli ultimi piani dello stabile, mentre la restante parte dell’edificio sarà destinata alla realizzazione del Museo di Alarico. La ditta appaltatrice dei lavori è il Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa, con sede legale a Bologna. Nel documento viene precisato anche l’avvenuto rilascio da parte della Provincia, dell’autorizzazione paesaggistica trasmessa dall’ente di Piazza XV Marzo lo scorso 21 agosto. L’approvazione del progetto esecutivo dà all’impresa il via libera per procedere all’abbattimento della parte sommitale della struttura, posta in prossimità della confluenza tra il Crati e il Busento.