Operazione dei militari della compagnia di Paola, in manette un 53enne. L'uomo è stato condotto in carcere

I carabinieri della compagnia di Paola hanno arrestato un 53enne, L.A., già noto alle forze dell’ordine per fabbricazione e detenzione illecita di armi clandestine. I militari hanno notato la condotta sospetta dell’uomo e il suo continuo via vai verso alcune pertinenze nella sua disponibilità. All’alba di lunedì 14 maggio è scattato il blitz all’interno della casa e di alcuni garage. Dopo il rinvenimento della prima pistola è stato necessario richiedere l’intervento di personale del nucleo cinofili carabinieri di Vibo Valentia per una più approfondita perquisizione che ha poi dato esito positivo. Sono stati trovati quattro fucili calibro 20, una pistola monocolpo calibro 20, parti di varie armi, 186 cartucce calibro 20 e 24 cartucce calibro 12, il tutto illegalmente detenuto, verosimilmente fabbricate proprio dall’arrestato e risultate prive di marca e matricola. L’uomo è stato condotto nel carcere di Paola.