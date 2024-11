Una violenta lite degenerata in rissa a colpi di spranga con ben quattro feriti che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Per una di loro, M. G. di 49 anni, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che l'ha trasferita in ospedale a Catanzaro. E’ quanto accaduto questa mattina a Fabrizia, nel corso del mercato settimanale che ogni martedì si tiene nella piazza principale del paese. Qui un’accesa discussione tra ambulanti, tutti del luogo, nata per un posto conteso in cui collocare le bancarelle, si è tramutata in una rissa con conseguenze molto gravi. Tre di loro sono stati portati in ospedale a Serra San Bruno e Vibo, mentre c’è apprensione per le sorti della donna che secondo quanto è stato possibile apprendere era intervenuta nel litigio che aveva coinvolto il marito e il figlio, rimediando un colpo di spranga alla testa e riportando un forte trauma cranico e ferite lacero-contuse. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, per i primi accertamenti e l’avvio delle indagini si sono precipitati i carabinieri della locale Stazione e i colleghi della Compagnia di Serra San Bruno. In un primo momento si era ipotizzato l'utilizzo di coltelli nel corso della rissa. Circostanza che non ha trovato riscontro nei successivi accertamenti compiuti dai militari e dai sanitari intervenuti.