Reduce dal successo di Sanremo in coppia con Ermal Meta, l'artista originario del Vibonese farà tappa il 24 agosto in Calabria

Reduce dal successo riscosso al Festival di Sanremo con "Non mi avete fatto niente" in coppia con Ermal Meta e l'annuncio del concerto del 16 giugno allo Stadio Olimpico, Fabrizio Moro annuncia il tour che lo vedrà impegnato dal 13 luglio. Dieci le prime date confermate. Fra queste il 24 agosto, quando il cantautore di origini calabresi si esibirà in concerto a Soverato.

Un tour che Fabrizio Moro sta preparando con la meticolosità e la risolutezza che da sempre lo contraddistinguono. E proprio su questi aspetti del suo carattere ha dichiarato: «Non posso fare a meno di pensare che il mio essere determinato e voler arrivare al successo sia frutto anche del sangue calabro che scorre nelle mie vene: mio padre lasciò la Calabria a otto anni con i suoi, a Roma ha messo su una officina. Le mie origini sono queste»