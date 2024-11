I due rumeni, attualmente ai domiciliari, devono scontare cinque anni di reclusione

I carabinieri della stazione di Cosenza Principale hanno arrestato, su ordine del Tribunale di Catanzaro, una coppia di coniugi di 53 e 49 anni, entrambi di nazionalità rumena.

Entrambi si trovano agli arresti domiciliari perché devono scontare una condanna a 5 anni di reclusione per i reati di violenza sessuale su minore, sfruttamento della prostituzione minorile e pedo pornografia commessi in Cosenza dal 2011 all'ottobre del 2014, quando sono stati posti a fermo dai carabinieri di Cosenza Principale in quanto, vistisi scoperti, stavano pianificando la fuga. Nello specifico, per racimolare somme di denaro, facevano prostituire le proprie tre figlie all'epica dei fatti minorenni filmandole durante le prestazioni. Francesco Pirillo