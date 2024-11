Il sindaco della città dello Stretto prende ancora una volta posizione contro la ‘ndrangheta e ogni forma di sopruso

«Chi insiste sulla strada della criminalità, della corruzione, del malaffare, non ha più diritto di cittadinanza. Il nostro Municipio non strizza l’occhio a nessuno. Anzi prende posizioni nette contro la ‘ndrangheta e contro ogni forma di sopruso». Lo ha detto il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, parlando con i giornalisti a margine della processione per la festa della Madonna della Consolazione, Patrona della città.

«É ora di usare parole molto chiare - ha aggiunto Falcomatà - contro chi, continuando a delinquere, produce effetti nefasti sulla nostra comunità. Per combattere la ‘ndrangheta dobbiamo essere capaci di camminare insieme e far capire a tutti che l’onestà conviene, condannando con forza forme di violenza e crudeltà come quelle avvenute a Melito Porto Salvo. Bisogna guardare il male negli occhi - ha concluso il sindaco di Reggio Calabria - e denunciarlo quotidianamente».