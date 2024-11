Dramma nel comprensorio di Lamezia. Un 66enne è deceduto mentre raccoglieva frutti nel proprio giardino. Era da poco andato in pensione

Era salito su un albero di ciliegie per raccoglierne i frutti, ma probabilmente un malore gli è stato fatale e così un 66enne ha perso l’equilibrio ed è caduto morendo sul colpo. È successo a Falerna. L’uomo, Vittorio Stella, si trovava nel giardino della sua abitazione, inutili i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Sul posto gli operatori del 118 e i carabinieri della stazione di Falerna. La vittima era appena andata in pensione.