I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, a seguito dell’intensificazione dei controlli predisposti in questo periodo di maggiore affluenza nelle zone di attrazione turistica, hanno eseguito un controllo in un esercizio commerciale ubicato sul litorale del Comune di Falerna, rilevando che presso lo stesso era stato organizzato un’attività di trattenimento e pubblico spettacolo in violazione delle norme a tutela dell’incolumità pubblica.

In particolare, le fiamme gialle accertando nel corso del controllo la presenza di circa 300 partecipanti all’evento, hanno riscontrato che lo stesso era stato organizzato in assenza del prescritto certificato di agibilità e della SCIA Antincendio. I finanzieri, appurate le violazioni sopra indicate, a discapito della sicurezza degli avventori, hanno interrotto l’illecita attività ed hanno apposto d’urgenza i sigilli alla discoteca, sottoponendo i locali a sequestro preventivo, al fine di inibire in tal modo il protrarsi degli illeciti, ed hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica il responsabile delle contravvenzioni.

Il sequestro è stato convalidato dal Tribunale – Ufficio GIP - di Lamezia Terme. L'operazione di servizio costituisce il segno del costante presidio di controllo economico del territorio assicurato dal Gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, in sinergia con la Procura della Repubblica alla sede, attraverso il quale si tutela anche la pubblica incolumità messa a repentaglio da comportamenti scorretti.