Il primo piano dell’abitazione è stato completamente divorato dalle fiamme. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri

I vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sono intervenuti intorno alle ore 12:20 nel comune di Falerna Marina, in località Contrada Schipani, lungo la SS18, a seguito di un incendio sviluppatosi all'interno di una villetta.

Giunte sul posto, le squadre hanno accertato che le fiamme avevano già interessato completamente il primo piano dell'abitazione e parzialmente il secondo piano, provvedendo all'immediato spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dell'intera struttura.

La famiglia residente, composta da quattro persone, è stata evacuata. Una di esse è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 e successivamente trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale del SUEM 118. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio.