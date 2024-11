«L’importanza di una struttura che eroga prestazioni a circa 500 ospiti e impegna 350 dipendenti impone a tutte le Istituzioni di porre in atto ogni mezzo per salvaguardare uno storico patrimonio socioassistenziale». È quanto afferma il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso che ha promosso un incontro al quale hanno preso parte oggi l’assessore regionale alle Politiche sociali, Emma Staine, il direttore generale del Dipartimento Lavoro e Welfare, Roberto Cosentino, la dirigente di settore Saveria Cristiano e il consigliere regionale Pietro Molinaro.

L’assessore Staine ha spiegato che «la Regione, e nello specifico il settore Politiche sociali, per quanto concerne la programmazione è assolutamente in linea con i tempi e ha trasferito agli Ambiti Territoriali di Catanzaro e Soverato, nei quali ricadono le strutture afferenti alla Fondazione Betania, rispettivamente 2.477.450,98 euro ed 1.202.882,37 euro. Dunque, si lavora in un sistema di equità, efficienza e trasparenza per tutti».

Da parte sua, il presidente Mancuso ha auspicato che «su argomenti del genere si accantoni ogni forma di demagogia e speculazione politica e ci si preoccupi essenzialmente degli ospiti e dei dipendenti della struttura».