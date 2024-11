La donna, una 46enne di Mileto, guidava l’auto, nonostante fosse stata dichiarata cieca. E’ accusata di truffa

MILETO (VV) - Per l’Inps dal 2005 era cieca e per questo percepiva regolarmente un indennizzo. Ma nonostante la mancanza della vista, S.F., 49 anni di Mileto, nel 2004 aveva rinnovato la patente di guida per altri 10 anni. E con l’auto girava liberamente in paese, fino a quando non è finita nel mirino dei carabinieri di Mileto, che nel corso dell'attivita' di indagine, avrebbero filmato piu' volte la donna intenta a guidare senza problemi la propria macchina ed a compiere tutte quelle attivita' che dimostrerebbero la mancata perdita della vista. Con l’acusa di truffa il Pm della Procura di Vibo Valentia, Vittorio Gallucci, ha chiesto il rinvio a giudizio della donna che dal 2005 al 2012 avrebbe percepito dall'Inps circa 24mila euro a titolo di pensione di inabilita' accusando la perdita della vista e cosi' traendo in inganno i funzionari dell'Istituto di previdenza sociale. A titolo di assegno di accompagnamento, l'Inps avrebbe poi versato alla donna dal 2005 al 2012 anche la somma di ulteriori 13mila euro a titolo di assegno di accompagnamento. (ci)