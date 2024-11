La Corte d'Appello ha confermato le condanne inflitte in primo grado nei confronti di Rocco Agrippo, ex assessore provinciale di Reggio Calabria e dell'ex consigliere comunale di Siderno Giuseppe Tavernese

Sono state confermate in Appello le condanne del processo 'Falsa politica' contro le infiltrazioni dei clan nelle istituzioni di Siderno. L'ex assessore provinciale di Reggio Calabria Rocco Agrippo è stato condannato a sette anni e sette mesi di carcere mentre l'ex consigliere comunale di Siderno Giuseppe Tavernese a sei anni di reclusione.



La Corte ha confermato quanto deciso primo grado per quattro imputati. Nel novembre del 2013 l'ex consigliere provinciale di Reggio Calabria Rocco Agrippo era stato condannato a sette anni e sette mesi di carcere, condanna confermata in Appello. Il gup punì inoltre, l'ex consigliere comunale di Siderno, Giuseppe Tavernese, con sei anni di carcere, sette anni furono disposti per Salvatore Commisso, mentre sei anni furono inflitti a Cosimo Figliomeni. La Corte d'Appello ha assolto da ogni accusa Pietro Futia e Pasquale Romanello.