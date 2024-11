La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'appello per il colonnello dei carabinieri Valerio Giardina

Il fatto non sussiste. Diventa definitiva l'assoluzione per l'ex comandante dei Ros dei Carabinieri di Reggio Calabria, Valerio Giardina, accusato di falsa testimonianza e condannato in primo grado a un anno e otto mesi di reclusione. Già la Corte d'Appello di Reggio Calabria aveva ridefinito, tuttavia, la sua posizione pronunciando sentenza di assoluzione, confermata oggi anche dalla Corte di Cassazione.

Il ricorso era stato proposto dalla Procura generale e discusso nella tarda serata di ieri. Il procuratore generale aveva avanzato richiesta di annullamento con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria mentre la linea difensiva, perorata dall'avvocato Francesco Gambardella, aveva chiesto la conferma dell'assoluzione. La Cassazione l'ha infine confermata perchè il fatto non sussiste.