L’obiettivo sarebbe ottenere denaro e gioielli. Il sindaco Capalbo mette in guardia i cittadini: «Chiamate il 112»

Una telefonata, la targa di un’auto indicata come clonata e la richiesta di recarsi immediatamente in caserma. Sarebbe questo lo schema utilizzato nei tentativi di truffa segnalati sul territorio di Acri e per i quali il sindaco Pino Capalbo ha lanciato un appello alla cittadinanza attraverso i social.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, i truffatori contatterebbero le vittime al telefono fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine e sostenendo che la targa della loro automobile sarebbe stata utilizzata per commettere un reato. Con il pretesto di risolvere con urgenza la situazione, chiederebbero quindi a un familiare di uscire di casa e raggiungere una caserma o un ufficio.

Una volta lasciata sola l’altra persona nell’abitazione, i malintenzionati potrebbero presentarsi alla porta con l’obiettivo di ottenere denaro o gioielli oppure di mettere a segno un furto.

Da qui l’invito del sindaco di Acri a non fornire al telefono numeri di targa, dati personali o altre informazioni e a non seguire richieste che impongano di lasciare soli familiari, soprattutto anziani.

«Nessun appartenente alle Forze dell’Ordine convoca i cittadini telefonicamente con questa modalità, né manda incaricati a casa a ritirare soldi o oggetti di valore», si legge nell’avviso diffuso da Capalbo.

In caso di chiamate sospette, la raccomandazione è di interrompere la conversazione e contattare direttamente il 112.