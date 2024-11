Si chiude con la prescrizione di tutti i reati il processo nato dalla denuncia di un docente e che aveva portato la procura ad ad aprire un fascicolo d'indagine sui presunti esami falsi all'università Magna Grecia di Catanzaro. Il giudice in accoglimento della richiesta avanzata dal pubblico ministero ha dichiarato prescritti i reati per tutti gli imputati. L'inchiesta era scattata nel 2007 attorno alle ipotesi di corruzione e falso. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nell'ateneo catanzarese numerosi studenti non avrebbero mai sostenuto gli esami bypassati attraverso un sistema che consentiva di apporre firme false sui documenti universitari. A finire nell'inchiesta quattro dipendenti dell'ateneo, due docenti e numerosi studenti.