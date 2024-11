Ma non sono le sole contestazioni. Nella duplice veste di direttore del dipartimento di Ginecologia dell'ospedale e professore ordinario all'università Magna Grecia di Catanzaro era in grado di sottoscrivere atti pubblici e di essere contemporaneamente in due posti differenti.Ad esempio, in ateneo ad esaminare studenti e in ospedale ad operare. Sono almeno dieci i casi certificati. Stessa routine riprodotta anche per alcune pazienti in cura nel centro di proceazione medicalmente assistita diretto dalla responsabile, Roberta Venturella. Sono 281 i piani terapeutici redatti in vantaggio di 177 pazienti, acquisiti dall'ospedale Pugliese, ma poi inviati a Napoli per il trattamento. E, in particolare, in due studi medici privati riconduncibili direttamente a Fulvio Zullo, campano di origini. La clinica Mediterranea dove il professionista opera sin dal 2015 e la casa di cura Rueschi in cui Zullo detiene il 50% delle quote societarie.

Camici bianchi indagati

Simili contestazioni sono state mosse nei confronti di altri medici in servizio nel reparto di Ginecologia: Roberto Noia, Menotti Pullano . Il primo, dirigente di primo livello, risponde di abuso d'ufficio, falsità ideologica e truffa per aver sottoscritto piani terapeutici non veritieri per consentire alle pazienti di accedere gratuitamente alla prescrizione dei farmaci. Gli altri indagati sono difesi dagli avvocatiFrancesco Iacopino, Massimo Gimigliano, Amedeo Bianco.