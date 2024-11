L'uomo, un cinquantenne crotonese, utilizzando falsi profili di facebook, avev cercato di adescare una minorenne

Un cinquantenne crotonese è stato denunciato dagli agenti della polizia postale e delle comunicazioni per adescamento online di una ragazza minorenne. I poliziotti, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno perquisito l'abitazione dell'uomo dove hanno sequestrato materiale informatico. L'uomo, utilizzando falsi profili di facebook, aveva approfittato dell'ingenuità della minorenne rendendola vittima di minacce per coinvolgerla in attività sessuali.