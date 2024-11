La polizia intervenuta sul posto ha accertato l’assenza di un ordigno, era una busta che un uomo aveva dimenticato accanto le cassette di sicurezza della Bnl di piazza Matteotti. La chiusura del traffico ha creato disagi alla circolazione

Catanzaro - Falso allarme in centro a Catanzaro. Non era un pacco bomba bensì una busta contenente vestiario invernale dimenticata da un uomo accanto alle cassette di sicurezza della Bnl di Piazza Matteotti. La guardia giurata ha prontamente allertato la polizia che, una volta giunta sul posto ha dapprima chiuso il traffico e poi accertato dell’assenza di un ordigno. Tanti i curiosi che si sono riversati sul posto. Il traffico è stato chiuso per circa un’ora creando disagi alla circolazione.