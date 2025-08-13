Le attività della Guardia di finanza a Spezzano Sila. Il professionista non era mai stato iscritto all’ordine dei medici e odontoiatri

I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza Cosenza hanno sequestrato uno studio di un falso dentista a Spezzano Sila, nell’ambito di un servizio di controllo economico del territorio. In particolare, una pattuglia della Tenenza San Giovanni in Fiore ha scoperto un soggetto – mai iscritto all’ordine dei Medici e degli Odontoiatri – esercitare abusivamente la professione, oltretutto in un locale privo delle misure di sicurezza previste per gli ambienti medici.

Di fatto, al termine di una prestazione odontoiatrica, effettuata nei confronti di una paziente – che aveva pagato la somma di 1.500 euro – i finanzieri hanno fatto accesso all’interno dello studio, rinvenendovi strumentazioni mediche perfettamente operative, tra cui apparecchiature, protesi dentarie ed altro materiale sanitario. Nella circostanza, su richiesta dei militari, la parte non è stata in grado di esibire alcun titolo abilitativo e autorizzativo a svolgere tale specifica tipologia di prestazione sanitaria.

Pertanto, avendo constatato l’esercizio abusivo, le fiamme gialle silane hanno sottoposto a sequestro il locale, tutte le attrezzature mediche rinvenute e denaro contante, impedendone così la prosecuzione. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cosenza, proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità.