Violenza sessuale, pornografia minorile, interferenze illecite nella vita privata e truffa in danno di oltre 63 vittime, tra cui una minorenne. Con queste accuse lo scorso 22 febbraio Giulio Comerci, un cardiologo dipendente dell’Asp di Catanzaro in servizio all’ospedale di Soverato, era stato arrestato. Il professionista, traendo in inganno le giovani donne sulla propria qualifica di ginecologo – specializzazione che non avrebbe mai conseguito – col pretesto di effettuare visite mediche, avrebbe abusato sessualmente delle vittime e le avrebbe indotte a usare di oggetti di forma fallica.

Oggi il gup del tribunale di Catanzaro De Salvatore ha rinviato a giudizio Comerci e il processo a carico del professionista avrà inizio in una data casualmente molto simbolica: l’8 marzo.