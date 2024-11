Questa mattina, a Davoli e San Vito sullo Ionio nel Catanzarese ed a Rende nel Cosentino, i carabinieri di Soverato hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura, nei confronti di tre persone (uno in carcere e due ai domiciliari), accusate, in concorso, di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Le indagini

L’indagine, condotta dalla sezione operativa del Nor ed avviata a maggio 2022 a seguito del controllo a piedi di un soggetto, apprendendo che lo stesso era un escort e forniva prestazione sessuali a uomini in cambio di denaro in un appartamento di Davoli, ha consentito di acclarare l’esistenza di un’attività illecita di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione posta in essere dai tre indagati in concorso tra loro, ciascuno con ruoli e compiti ben precisi.

Nella fattispecie: uno degli indagati avrebbe messo a disposizione l’appartamento locato e organizzava, unitamente ad altro indagato, l’arrivo delle prostitute, la loro collocazione nell’appartamento e l’importo di denaro da chiedere. Il terzo indagato avrebbe invece avuto il compito di accompagnare le meretrici all’interno dell’appartamento e di riscuotere l’importo che quest’ultime dovevano corrispondere con cadenza settimanale (ogni lunedì).

Dall'indagine è stato inoltre possibile stabilire che da altre province della Calabria, ma anche da altre regioni d’Italia, giungevano giovani donne e uomini al fine di esercitare meretricio e venivano accompagnati nel citato appartamento.

I militari hanno dunque ricostruito tutta la rete di procacciamento dei clienti, svolta mediante annunci pubblicitari sul web e indentificati oltre 70 clienti che, in ogni ora del giorno e della notte si introducevano nell'appartamento, previe intese telefoniche, consumavano rapporti sessuali per il corrispettivo di 50 euro.