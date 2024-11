Per Ilaria Sollazzo la cerimonia funebre si terrà alle 15.30 nella chiesa San Giuseppe Lavoratore. Per il 25enne che l’ha uccisa e poi si è suicidato alle 10 nella stessa parrocchia

I funerali di Ilaria Sollazzo e Antonio Russo si terranno entrambi giovedì 6 ottobre, differisce però l’orario in cui saranno celebrati. Per la docente, finita da sette colpi di pistola sparati a bruciapelo dell'ex compagno, la cerimonia funebre si terrà il 6 ottobre, alle 15.30, nella chiesa San Giuseppe Lavoratore di Scalea. Per Antonio Russo, invece, si è deciso di celebrare i funerali qualche ora prima, alle 10, nella stessa parrocchia.

L'autopsia sui corpi di Ilaria Sollazzo, 31 anni, e dell'ex compagno Antonio Russo, 25, è stata effettuata nella giornata di oggi nell'ambito dell'indagine disposta dalla procura di Paola sull'omicidio-suicidio di domenica scorsa. Successivamente è stata fissata la data dei funerali. Il feretro con la salma della guardia giurata giungerà nella sua abitazione in via Marconi già domani, in serata.

Intanto domani sera gli studenti del liceo Pietro Metastasio di Scalea si riuniranno in preghiera per ricordare la vittima Ilaria Sollazzo. «Noi studenti del liceo scientifico Metastasio di Scalea - si legge in un comunicato -, in accordo con l’amministrazione comunale di Scalea, alla luce dei tragici fatti che hanno coinvolto la nostra comunità, vogliamo ricordare la nostra insegnante Ilaria con un momento di preghiera che si terrà domani mercoledì 5 ottobre 2022 alle 18.30 presso la parrocchia di San Giuseppe Lavoratore in Scalea. Convinti di ottenere una grande risposta dalla cittadinanza, invitiamo tutti a dare massima diffusione e a promuovere la partecipazione all’iniziativa».