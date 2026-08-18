La 30enne resta ricoverata in Chirurgia d’urgenza a Cosenza. Il legale: «Colpita al collo, alla spalla e vicino a un polmone, sul corpo anche ecchimosi e morsi»

Ida Frassetti resta ricoverata nel reparto di Chirurgia d’urgenza dell’ospedale di Cosenza. Le condizioni della 30enne ferita a colpi di pistola dall’ex compagno Michele Bianco sono stabili, anche se il quadro clinico viene definito ancora complesso.

La vicenda risale allo scorso 13 agosto a Mongrassano, nel Cosentino. Secondo quanto ricostruito, Bianco, anche lui trentenne, avrebbe sparato contro l’ex compagna per poi tentare di togliersi la vita utilizzando la stessa arma.

A fornire nuovi particolari sulle condizioni della giovane è l’avvocato Enrico Morcavallo, legale della donna. «Dai rilievi fotografici in mio possesso – spiega – si evidenziano almeno quattro fori d’entrata riconducibili ai colpi d’arma da fuoco, localizzati rispettivamente al collo, alla spalla e in prossimità di un polmone».

La trentenne resta sotto stretta osservazione. «È in corso un attento monitoraggio da parte dei medici, con accertamenti strumentali tra cui una Tac, per valutare eventuali lesioni riportate al polmone destro e la necessità di ulteriori interventi chirurgici».

Secondo quanto riferito dal legale, sul corpo della donna sarebbero presenti anche i segni di una colluttazione avvenuta prima degli spari. «Il quadro clinico evidenzia inoltre i segni di una violenta colluttazione precedente all’esplosione dei colpi, con la presenza di evidenti ecchimosi e morsi sul corpo della vittima».

Morcavallo ha inoltre fatto sapere di avere incontrato i familiari della trentenne. «Ho già incontrato il padre e il fratello della donna – afferma – dai quali ho ricevuto formalmente l’incarico difensivo, e mi sto recando in Procura per il deposito della nomina».

Anche Michele Bianco è ancora ricoverato in ospedale. Secondo quanto riferito dall’avvocato Morcavallo, le ferite riportate dal trentenne nel tentativo di suicidio sarebbero «di striscio».