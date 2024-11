Minuti interminabili quelli vissuti dai passeggeri in viaggio su un treno regionale diretto a Cosenza. All’interno della galleria di Paola, il treno si ferma e i vagoni vengono letteralmente avvolti dal fumo

“In prossimità della galleria il treno all’improvviso si è fermato. Erano circa le 14.00. Dopo una lunga attesa intorno alle 15.00, lentamente ha ripreso il suo percorso, per poi nuovamente, non appena entrati nella galleria, fermarsi. A quel punto il fumo ha letteralmente invaso i vagoni. L’aria era irrespirabile, tra di noi non riuscivamo neppure a vederci. Cercavamo, come potevamo, di mettere maglie o cappotti davanti naso e bocca per cercare di respirare”.



È questa la testimonianza di una donna, pendolare in viaggio su un treno regionale che da Paola era diretto a Cosenza. Insomma scene di panico tra i passeggeri, che raccontano di aver vissuto un vero e proprio incubo.



Pare che la causa del rallentamento inizialmente e del blocco dopo sia stato l’incendio di un vagone di un treno che proveniva in direzione opposta.

Una storia spiacevole, fortunatamente a lieto fine.