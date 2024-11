Processioni, pic nic, grigliate, parmigiane, anguria e vino rosso. E chi più ne ha, più ne metta!

Il Ferragosto in Calabria è una vera e propria festa. Come in ogni altra parte d’Italia. Più di ogni altra parte d’Italia. Sì, perché qui, in una terra con 800 chilometri di coste e tre parchi nazionali non c’è che l’imbarazzo della scelta sul luogo in cui rendere omaggio alle Ferie d’Augusto, la ricorrenza voluta dall’imperatore romano nel 18 a.C. per il primo agosto, ma spostata poi alla metà del mese dalla Chiesa cattolica per farla coincidere con l’Assunzione della Vergine in cielo.

La tradizione di trascorrere la ricorrenza “fuori porta” risale invece al Fascismo, quando vennero istituiti dei treni a prezzi scontati per permettere alle classi meno agiate di visitare luoghi nuovi difficilmente raggiungibili in circostanze di quotidianità.

In Calabria, come dicevamo in apertura, i modi di trascorrere la festività sono molteplici e raccontano il modo di vivere della popolazione, fortemente legata alla tradizione, alla famiglia e alla giovialità.

Irrinunciabile, per chi va al mare, sarà l’anguria “spiaggiata” sulla riva in compagnia di bottiglie di vino o birra, mentre sotto l’ombrellone non mancheranno teglie di pasta al forno polpette e parmigiana di melanzane.

Pietanze certe anche per chi opta per la montagna, dove l’aria fresca e pura favorisce l’appetito assecondato anche da ottime grigliate di carne.

Non mancano neppure le ricorrenze religiose legate all’Assunta e, per chi predilige la cultura alle abbuffate, anche i musei offriranno una valida alternativa.

Ma come festeggiano le varie province calabresi il Ferragosto e cosa fare in questa giornata di festa? Andiamo a scoprirlo…