Proseguono i disagi sulla linea ferroviaria jonica. Il sequestro della tratta Sibari-Corigliano, come da provvedimento dell’autorità giudiziaria a seguito del terribile incidente ferroviario di Thurio, in cui hanno perso la vita Maria Pansini e Said Hannaoui, sta creando enormi disagi sia ai pendolari che utilizzano i treni regionali da e per Catanzaro, sia i passeggeri dei convogli a lunga percorrenza, come le uniche due coppie di Intercity sulla tratta Taranto-Reggio Calabria.

I problemi, dunque, raggiungono anche i viaggiatori che frequentano la linea ferrata a sud di Catanzaro. «Sono le 18,20 – racconta a LaC News24 Patrick, un pendolare della ionica fermo alla stazione di Soverato – e rimaniamo in attesa del bus sostitutivo dell’Intercity che sarebbe dovuto passare alle 17,31. Immaginate quanto sia difficoltoso ogni giorno tornare a casa. Brancoliamo nel buio, le notizie che giungono da Trenitalia si susseguono alla giornata e non sappiamo quasi mai cosa possa accadere domani o dopodomani».

Da domani, 14 dicembre, quasi la metà dei convogli – il 40% annuncia Trenitalia – dovrebbe riprendere a viaggiare seppur con qualche intoppo tra le stazioni di Sibari e Corigliano. Alcuni treni viaggeranno regolarmente sulla linea ionica in direzione nord da Reggio a Catanzaro per poi passare ai bus.

«Auspichiamo che la Procura – ha dichiarato l'assessore regionale ai trasporti Emma Staine – termini al più presto le legittime verifiche del caso e dissequestri il tratto interessato per consentire la ripresa della normale circolazione ferroviaria. Ci affidiamo al lavoro degli inquirenti per la ricostruzione della dinamica dell'incidente, soprattutto in merito alla sicurezza e al corretto funzionamento degli impianti, e al contempo consentire a Trenitalia di riattivare i collegamenti per i tanti cittadini che utilizzano quotidianamente il treno». Sul sito Trenitalia sono presenti i provvedimenti adottati.

Restano cancellati e non rimpiazzati dai bus i treni Crotone-Catanzaro Lido delle 12,35; il Catanzaro Lido-Sibari delle 18,35; Il Catanzaro Lido-Crotone delle 20,40.