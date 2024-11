Fortemente scossa per la morte dei quattro giovani coinvolti nel tragico incidente stradale di sabato scorso 5 ottobre, Mario Chiappetta, Paolo Iantorno, Alessandro Algieri e Federico Ernesto Lentini, e per quella di Salvatore Figliuzzi, il cui cuore ha cessato improvvisamente di battere su un campo di calcetto mentre giocava con gli amici, la comunità cosentina ha organizzato per lunedì prossimo 14 ottobre la Fiaccolata degli Angeli, una marcia silenziosa in cui la cittadinanza si stringerà intorno alle famiglie dei ragazzi. Il corteo muoverà da Piazza Loreto alle 18,30 e si concluderà nella chiesa di Cristo Re con una messa celebrata dall’Arcivescovo Monsignor Francesco Nolè.