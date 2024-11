L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse all’appartamento

Questo pomeriggio un incendio si è sviluppato all’interno di un casolare nel comune di Botricello nel Catanzarese. L’edificio era composto da magazzini posti al piano terra e da un appartamento ad uso abitativo per le vacanze estive collocato al primo piano. Sul posto è prontamente giunta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina con il supporto di un’autobotte della sede centrale.

Le fiamme che nel frattempo avevano completamente distrutto uno dei tre magazzini sono state sedate ed è stato così scongiurato il rischio di propagazione dell’incendio ai magazzini adiacenti adibiti a deposito e contenenti mobilia e numerose bombole di gpl che sono state subito poste in sicurezza. L'appartamento del piano superiore non ha subito alcun danno. Risultano in corso le indagini, al momento non si esclude alcuna ipotesi sull’origine del rogo.

Luana Costa