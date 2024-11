L’incendio ha avuto origine da Sarrotino. Risalita la valle ha raggiunto località Pratora

Attimi di terrore questo pomeriggio in località Pratora nel Catanzarese per un incendio che ha raggiunto il centro abitato. Le fiamme sono infatti arrivate ad annerire le pareti esterne di alcune abitazioni provocando panico tra i residenti. A presidio dei caseggiati sono giunti sul posto sei squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro. In breve tempo si sono sedate le fiamme e la situazione, secondo quanto riferito, dovrebbe essere tornata alla normalità.

L'incendio ha avuto origine da Sarrottino ed ha velocemente risalito la valle fino a raggiungere località Pratore. Non si registrano al momento danni ad abitazioni ma solo ad alcuni box rurali. Nessun mezzo areo risulta disponibile.