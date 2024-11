Polemiche all’indomani del sopralluogo del commissario per l’emergenza coronavirus, Francesco Figliuolo. A prendere la parola anche Angelo Sposato, segretario regionale Cgil: «Se il generale Figliuolo avesse incontrato anche qualsiasi categoria sociale o il sindacato invece di farsi accompagnare solo dal facente funzioni avrebbe visto altre realtà e magari qualcuno gli avrebbe ricordato che ci sono in giro per la Calabria 80000 vaccini che non vengono somministrati perché mancano i punti vaccinali, mancano le terapie intensive e i posti letto Covid, mancano i medici, non si sa come sono stati spesi i fondi anti Covid e le strutture sanitarie hanno le file nei pronto soccorso. Sentirsi dire "tranquilli va tutto bene" e la sera ascoltare il governo che annuncia da lunedì la zona rossa ha il sapore della beffa».



L’esponente sindacale ha infine chiosato: «Se avesse solo chiesto gli avremmo indicato anche la Calabria reale, quella che cammina ogni giorno sulle macerie sotto i bombardamenti».

