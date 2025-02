In relazione all’articolo “‘‘Ndrangheta a San Siro, l’imprenditore calabrese Filippo Monardo si dimette da consigliere comunale di Sorianello”, riceviamo e pubblichiamo la nota del legale della Dolciaria Monardo Srl:

«Il sottoscritto avvocato Domenico Ioppolo, in nome e per conto della “Dolciaria Monardo Srl”, in relazione agli articoli pubblicati in data odierna e nei giorni trascorsi, concernente la vicenda delle Curve delle squadre milanesi, fa presente che l’azienda sua assistita non ha mai venduto i propri prodotti a qualsivoglia rappresentante della curva interista, né tantomeno ha mai intrattenuto alcun rapporto con i capi ultras e con altri personaggi coinvolti nella vicenda processuale di cui sopra.

Fa presente altresì, che il signor Filippo Monardo non riveste alcun ruolo all’interno della “Dolciaria Monardo Srl”, ma è titolare di un’altra azienda a lui intestata.

Invita, pertanto, tutte le testate a verificare la veridicità di quanto sopra affermato a mezzo consultazione della camera di commercio di Vibo Valentia».