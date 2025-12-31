È di un morto il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto nelle prime ore di questa mattina nel territorio comunale di Luzzi, lungo il tratto compreso tra contrada Petrine e Lupinello. A perdere la vita è stato Pietro D’Ambrosio, 35enne, residente nella zona e molto conosciuto dalla comunità. Da quanto appreso il giovane viaggiava da solo a bordo della propria auto mentre rientrava a casa dopo il turno di lavoro in un’azienda situata a Mongrassano. Secondo le prime ricostruzioni, non risultano coinvolti altri veicoli e l’incidente avrebbe riguardato esclusivamente la vettura della giovane vittima.

Le cause del sinistro restano al momento in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Tra le ipotesi al vaglio, non viene esclusa la possibilità di un colpo di sonno che potrebbe aver fatto perdere il controllo del mezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, ma nonostante i tentativi di soccorso per D’Ambrosio non c’è stato nulla da fare. Una tragedia che segna l’ultimo giorno del 2025 per l’intera comunità di Luzzi.