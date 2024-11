La tragedia lungo la strada che da Fabrizia conduce a Laureana di Borrello. A dare l’allarme alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118

Tragedia nella serata di ieri lungo la strada che da Fabrizia, nelle Serre vibonesi, conduce a Laureana di Borrello nel Reggino. Un’auto con a bordo una 35enne originaria di Acquaro, Graziella Ciancio, e i suoi due figli è finita fuori strada per cause in corso d’accertamento, fermandosi ai margini di un pendio.



Stando ad una prima sommaria ricostruzione dei fatti, la donna sarebbe scesa dall’auto precipitandosi ad estrarre i suoi due figli seduti sul sedile posteriore. Messi in salvo i bambini, la giovane madre sarebbe stata travolta dalla sua stessa macchina che l’avrebbe quindi uccisa sul colpo.



Sul posto, allertati da automobilisti di passaggio, si sono portati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altre che constatare il decesso della 35enne, residente a Dinami. Nel luogo della tragedia anche i Vigili del fuoco e i carabinieri cui toccherà stabilire l’esatta dinamica dei fatti.