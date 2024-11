Il fatto è avvenuto in una zona agricola del comune di Molochio. L'uomo aveva avuto un problema con la sua auto e forse nel tentativo di chiedere aiuto con un infarto in corso è sceso precipitando in una scarpata

Un uomo, F. R., di 57 anni, mentre si trovava in campagna in località Fiumara Secca di Molochio, molto probabilmente per un malore, ha perso il controllo dell’auto. Secondo le prime ricostruzioni fatte dai carabinieri della locale stazione, guidati dal maresciallo Salvatore Benedetto Carrabotta, verosimilmente nel tentativo di chiedere aiuto, forse con un infarto in corso, è sceso dall’auto ed è precipitato in un burrone.

Sul posto, oltre ai militari, è subito accorso il 118, ma trovandosi in una zona molto impervia, non è stato ancora possibile recuperare l’uomo, che apparentemente non presenta ferite visibili, ma è privo di coscienza e respira appena. Si attende quindi l’arrivo dei Vigili del fuoco per portare in salvo il 57enne e trasportarlo subito in ospedale.