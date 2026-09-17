Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza, in servizio presso il distaccamento di Paola, è intervenuta nel territorio di Fiumefreddo Bruzio per il recupero di un parapendista rimasto incastrato sulla cima di un albero.

L'uomo, decollato con il proprio parapendio da Monte Cucuzzo, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vela, finendo sulla sommità di un albero e rimanendo impossibilitato a scendere autonomamente. È stato lo stesso parapendista a contattare i soccorsi, fornendo agli operatori le indicazioni necessarie per individuare la propria posizione.

Raggiunto il luogo dell'intervento, i Vigili del Fuoco hanno effettuato il recupero dell'uomo utilizzando il cestello di una piattaforma, consentendogli di raggiungere il suolo in sicurezza. Il parapendista, cittadino britannico di origini italiane e iscritto a un club di parapendio di Londra, è stato recuperato in buone condizioni e senza riportare ferite. L'intervento si è concluso senza ulteriori conseguenze.