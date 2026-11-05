Il sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi e Vincenzo Curia tornano in libertà. Oggi, 5 novembre, il gip di Catanzaro ha sciolto la riserva e revocato per entrambi gli arresti domiciliari e il controllo con braccialetto elettronico, disposti nell’ambito dell’inchiesta Ginestra.

La decisione arriva prima del pronunciamento del Tribunale del Riesame. Per Stasi, l’udienza era stata fissata per il 10 novembre.

Secondo le prime informazioni, la revoca potrebbe essere legata al venir meno dei gravi indizi di colpevolezza. Un aspetto che resta da confermare attraverso la lettura del provvedimento, necessaria per precisare le motivazioni relative alle due posizioni.

Stasi è assistito dagli avvocati Mauro Mitidieri e Maurizio Minnicelli. Durante l’interrogatorio del 3 novembre aveva risposto alle domande, contestando gli addebiti e presentando una memoria difensiva e documentazione amministrativa. La difesa aveva chiesto la revoca della misura cautelare.

Vincenzo Curia, difeso dall’avvocato Francesco Nicoletti, aveva a sua volta respinto le contestazioni nel corso dell’interrogatorio.