Alcune migliaia di persone presidiano l’ingresso principale della stazione in piazza Medaglie d’Oro. Ferrovie dello Stato: «Alta Velocità, Intercity e Regionali a rischio ritardi»
Circolazione ferroviaria sospesa a Bologna Centrale «per la presenza di manifestanti sulla linea». Lo spiegano le Ferrovie dello Stato, in seguito alla manifestazione a cui stanno partecipando alcune migliaia di persone, ferme davanti a piazza Medaglie d'Oro, l'ingresso principale della stazione ferroviaria. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi, spiegano le Ferrovie.