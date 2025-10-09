La deputata pentastellata chiede alla premier e al Presidente della Repubblica di attivarsi «per la liberazione del cooperante calabrese e di tutti i suoi compagni di missione»

«Sono due giorni che non abbiamo notizie di Vincenzo Fullone, attivista calabrese imbarcatosi sulla nave Coscience della Freedom Flottila diretta verso la Striscia Gaza, prelevato in acque internazionali dall’esercito israeliano nonostante la natura assolutamente umanitaria della missione cui si era unito». Lo scrive sui propri canali social la deputata del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico.

«Impegnato da anni – sostiene Orrico - in attività di cooperazione e solidarietà, Fullone, che ora è trattenuto dalle autorità israeliane, trasportava insieme ad i suoi compagni di viaggio 18 tonnellate di aiuti umanitari destinati agli ospedali ed alla popolazione palestinese.

Mi appello – prosegue l’esponente pentastellata - al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni affinché si attivino quanto prima per la liberazione del cooperante calabrese e di tutti i suoi compagni di missione tra cui medici e paramedici pronti ad operare sul campo.

Le ragioni del diritto internazionale – conclude Anna Laura Orrico -, dell’umanità e della pace devono prevalere sul genocidio in corso e sui venti di guerra su cui soffia il governo di Netanyauh. Il nostro Paese non può più rimanere a guardare».